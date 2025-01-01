اِذْ

قَالَ

الْحَوَارِیُّوْنَ

یٰعِیْسَی

ابْنَ

مَرْیَمَ

هَلْ

یَسْتَطِیْعُ

رَبُّكَ

اَنْ

یُّنَزِّلَ

عَلَیْنَا

مَآىِٕدَةً

مِّنَ

السَّمَآءِ ؕ

قَالَ

اتَّقُوا

اللّٰهَ

اِنْ

كُنْتُمْ

مُّؤْمِنِیْنَ

۟

قَالُوْا

نُرِیْدُ

اَنْ

نَّاْكُلَ

مِنْهَا

وَتَطْمَىِٕنَّ

قُلُوْبُنَا

وَنَعْلَمَ

اَنْ

قَدْ

صَدَقْتَنَا

وَنَكُوْنَ

عَلَیْهَا

مِنَ

الشّٰهِدِیْنَ

۟

قَالَ

عِیْسَی

ابْنُ

مَرْیَمَ

اللّٰهُمَّ

رَبَّنَاۤ

اَنْزِلْ

عَلَیْنَا

مَآىِٕدَةً

مِّنَ

السَّمَآءِ

تَكُوْنُ

لَنَا

عِیْدًا

لِّاَوَّلِنَا

وَاٰخِرِنَا

وَاٰیَةً

مِّنْكَ ۚ

وَارْزُقْنَا

وَاَنْتَ

خَیْرُ

الرّٰزِقِیْنَ

۟

قَالَ

اللّٰهُ

اِنِّیْ

مُنَزِّلُهَا

عَلَیْكُمْ ۚ

فَمَنْ

یَّكْفُرْ

بَعْدُ

مِنْكُمْ

فَاِنِّیْۤ

اُعَذِّبُهٗ

عَذَابًا

لَّاۤ

اُعَذِّبُهٗۤ

اَحَدًا

مِّنَ

الْعٰلَمِیْنَ