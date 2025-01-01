قَالُوْا نُرِیْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَىِٕنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَیْهَا مِنَ الشّٰهِدِیْنَ ۟

3

Апостолы сказали, что они не имели в виду ничего плохого и имели самые чистые намерения. Они хотели отведать трапезы, и это свидетельствует о том, что они нуждались в ней. Наряду с этим они хотели воочию увидеть чудо, которое должно было вселить уверенность в их сердца и поднять их веру до степени убежденности, подтвержденной увиденным. Таким же образом поступил возлюбленный Аллаха Ибрахим, когда попросил Господа показать ему, как воскрешают мертвых. Всевышний сказал: «Вот сказал Ибрахим (Авраам): “Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников”. Он сказал: “Разве ты не веруешь?” Он сказал: “Конечно! Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось”» (2:260). Рабы всегда нуждаются в приумножении знаний, убежденности и веры, и поэтому апостолы сказали, что они хотели еще раз убедиться в правдивости всего, что принес их посланник. Они хотели быть свидетелями того, что принесет пользу их преемникам. Они жаждали чуда, которое донесет до людей истину и станет ее очередным подтверждением.