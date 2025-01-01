اِذْ

قَالَ

اللّٰهُ

یٰعِیْسَی

ابْنَ

مَرْیَمَ

اذْكُرْ

نِعْمَتِیْ

عَلَیْكَ

وَعَلٰی

وَالِدَتِكَ ۘ

اِذْ

اَیَّدْتُّكَ

بِرُوْحِ

الْقُدُسِ ۫

تُكَلِّمُ

النَّاسَ

فِی

الْمَهْدِ

وَكَهْلًا ۚ

وَاِذْ

عَلَّمْتُكَ

الْكِتٰبَ

وَالْحِكْمَةَ

وَالتَّوْرٰىةَ

وَالْاِنْجِیْلَ ۚ

وَاِذْ

تَخْلُقُ

مِنَ

الطِّیْنِ

كَهَیْـَٔةِ

الطَّیْرِ

بِاِذْنِیْ

فَتَنْفُخُ

فِیْهَا

فَتَكُوْنُ

طَیْرًا

بِاِذْنِیْ

وَتُبْرِئُ

الْاَكْمَهَ

وَالْاَبْرَصَ

بِاِذْنِیْ ۚ

وَاِذْ

تُخْرِجُ

الْمَوْتٰی

بِاِذْنِیْ ۚ

وَاِذْ

كَفَفْتُ

بَنِیْۤ

اِسْرَآءِیْلَ

عَنْكَ

اِذْ

جِئْتَهُمْ

بِالْبَیِّنٰتِ

فَقَالَ

الَّذِیْنَ

كَفَرُوْا

مِنْهُمْ

اِنْ

هٰذَاۤ

اِلَّا

سِحْرٌ

مُّبِیْنٌ

۟

وَاِذْ

اَوْحَیْتُ

اِلَی

الْحَوَارِیّٖنَ

اَنْ

اٰمِنُوْا

بِیْ

وَبِرَسُوْلِیْ ۚ

قَالُوْۤا

اٰمَنَّا

وَاشْهَدْ

بِاَنَّنَا

مُسْلِمُوْنَ