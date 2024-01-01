فَكَانَتْ
هَبَآءً
مُّنْۢبَثًّا
۟ۙ
3
[ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (٦) ] وەكو تۆزی بڵاویان لێ دێت كە بە ئاسماندا ئەڕۆن.