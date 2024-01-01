فَكَانَتْ
هَبَآءً
مُّنْۢبَثًّا
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3
فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6(وقوله : { فكانت هباءً منبثاً } تشبيه بليغ ، أي فكانت كالهباء المنبث .