55:68 55:61 ایک تفسیر پڑھ رہے ہیں
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
وَمِنْ
دُوْنِهِمَا
جَنَّتٰنِ
۟ۚ
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟ۙ
مُدْهَآمَّتٰنِ
۟ۚ
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟ۚ
فِیْهِمَا
عَیْنٰنِ
نَضَّاخَتٰنِ
۟ۚ
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
فِیْهِمَا
فَاكِهَةٌ
وَّنَخْلٌ
وَّرُمَّانٌ
۟ۚ
3
Разве может Всевышний Аллах причинить зло тому, кто искренне поклонялся своему Творцу и делал добро Его творениям? Разве может Он лишить его щедрого вознаграждения, великой радости, райской благодати и счастливого бытия? О нет! Именно для таких приближенных к Господу рабов уготованы те два сада.