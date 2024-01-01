55:68 55:61 ایک تفسیر پڑھ رہے ہیں
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
وَمِنْ
دُوْنِهِمَا
جَنَّتٰنِ
۟ۚ
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟ۙ
مُدْهَآمَّتٰنِ
۟ۚ
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟ۚ
فِیْهِمَا
عَیْنٰنِ
نَضَّاخَتٰنِ
۟ۚ
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
فِیْهِمَا
فَاكِهَةٌ
وَّنَخْلٌ
وَّرُمَّانٌ
۟ۚ
Разве может Всевышний Аллах причинить зло тому, кто искренне поклонялся своему Творцу и делал добро Его творениям? Разве может Он лишить его щедрого вознаграждения, великой радости, райской благодати и счастливого бытия? О нет! Именно для таких приближенных к Господу рабов уготованы те два сада.