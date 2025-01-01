آپ 55:59 سے 55:60 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
هَلْ
جَزَآءُ
الْاِحْسَانِ
اِلَّا
الْاِحْسَانُ
۟ۚ
Эти девы осмеливаются смотреть только на своих мужей, потому что любят их всей душой. Они настолько красивы и прелестны, что их мужья не отводят от них глаз и не смотрят на чужих супруг. Они получают от близости с ними великое удовольствие и испытывают к ним сильную любовь. Прежде с этими девами не имели близости ни человек, ни джинн. Аллах сохранил их девственницами и сделал любящими, нежными, женственными и очаровательными супругами, которые по своей чистоте, прелести и красоте подобны рубинам и кораллам.