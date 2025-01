آپ 55:56 سے 55:59 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (...whom neither a man will have touched before them, nor a Jinn....55:56). The word طْمِث tamth has different meanings. 'Menstrual discharge' is termed as tamth, and the menstruating woman as طْامِث 'tamith'. It also means 'sexual intercourse with a virgin'. This second sense is meant here in this verse.