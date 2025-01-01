آپ 55:55 سے 55:58 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
فِیْهِنَّ
قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ ۙ
لَمْ
یَطْمِثْهُنَّ
اِنْسٌ
قَبْلَهُمْ
وَلَا
جَآنٌّ
۟ۚ
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟ۚ
كَاَنَّهُنَّ
الْیَاقُوْتُ
وَالْمَرْجَانُ
۟ۚ
Праведники будут возлежать в Раю в самой удобной и устойчивой позе, подобно царям на роскошных тронах. И возлежать они будут на прекрасных матрацах, обо всех достоинствах которых известно одному лишь Всевышнему Аллаху. Нижняя часть их выстлана самым великолепным и ценным видом шелка - парчой. А что же тогда говорить о верхней части этих матрацев, которая будет соприкасаться с кожей обитателей Рая?! Над ними будут склоняться ветви, увешанные плодами, до которых праведники смогут дотянуться и стоя, и сидя, и лежа.