یَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۟ۙ

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[ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (٩) ] لە ڕۆژێكدا كە ڕۆژی قیامەتە ئاسمانەكان تێكەڵ ئەبن وە ئەجووڵێن وە ئەسووڕێنەوە .