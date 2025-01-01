یَّوْمَ
تَمُوْرُ
السَّمَآءُ
مَوْرًا
۟ۙ
3
[ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (٩) ] لە ڕۆژێكدا كە ڕۆژی قیامەتە ئاسمانەكان تێكەڵ ئەبن وە ئەجووڵێن وە ئەسووڕێنەوە .