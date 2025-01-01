اِنَّ
عَذَابَ
رَبِّكَ
لَوَاقِعٌ
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3
{ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ } أي: لا بد أن يقع، ولا يخلف الله وعده وقيله.