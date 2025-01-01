اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۟ۙ

3

{ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ } أي: لا بد أن يقع، ولا يخلف الله وعده وقيله.