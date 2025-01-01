مُتَّكِـِٕیْنَ
عَلٰی
سُرُرٍ
مَّصْفُوْفَةٍ ۚ
وَزَوَّجْنٰهُمْ
بِحُوْرٍ
عِیْنٍ
۟
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( متكئين على سرر مصفوفة ) موضوعة بعضها إلى جنب بعض ( وزوجناهم بحور عين ) .