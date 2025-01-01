كُلُوْا
وَاشْرَبُوْا
هَنِیْٓـًٔا
بِمَا
كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ
۟ۙ
3
﴿كُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ هَنِیۤـَٔۢا﴾ حَال أَيْ مُهَنَّئِينَ ﴿بِمَا﴾ الباء سببية ﴿كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٩﴾