اَفَسِحْرٌ هٰذَاۤ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۟ۚ

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[ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (١٥) ] ئایا ئەمە سیحرو جادووە لێتان كراوە یان ئێوە نایبینن و كوێر بوونە؟ نەخێر هیچی نییەو حەقیقیەت و ڕاستییە .