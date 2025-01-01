اَفَسِحْرٌ
هٰذَاۤ
اَمْ
اَنْتُمْ
لَا
تُبْصِرُوْنَ
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3
﴿أَفَسِحۡرٌ هَـٰذَاۤ﴾ الْعَذَاب الَّذِي تَرَوْنَ كَمَا كُنْتُمْ تقولون في الوحي هذا سحر ﴿أَمۡ أَنتُمۡ لَا تُبۡصِرُونَ ١٥﴾