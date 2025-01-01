هٰذِهِ النَّارُ الَّتِیْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۟

3

[ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٤) ] ئا ئەمە ئەو ئاگرەیە كە ئێوە لە دونیادا بە درۆتان ئەزانی و باوەڕتان پێی نەبوو ئێستا سزاكەى بچێژن .