هٰذِهِ
النَّارُ
الَّتِیْ
كُنْتُمْ
بِهَا
تُكَذِّبُوْنَ
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3

( هذه النار التي كنتم بها تكذبون ) أي : تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا .