هٰذِهِ
النَّارُ
الَّتِیْ
كُنْتُمْ
بِهَا
تُكَذِّبُوْنَ
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3
ثم يقال لهم بعد هذا الطرد الشديد : هذه هى النار التى كنتم بها تكذبون فى الدنيا ، ادخلوها فبئس مئوى المتكبرين .