یَوْمَ
یُدَعُّوْنَ
اِلٰی
نَارِ
جَهَنَّمَ
دَعًّا
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3
Неверующие будут безжалостно сброшены в Преисподнюю. Ангелы будут грубо подталкивать грешников к Геенне, волочить их за собой лицом вниз и при этом укорять их за неверие и беззаконие, говоря: