یَوْمَ یُدَعُّوْنَ اِلٰی نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۟ؕ

3

[ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (١٣) ] ئەوان لە ڕۆژی قیامەتدا لەلایەن فریشتەكانەوە رادەكێشرێن و بەرەو ئاگری دۆزەخ پاڵ ئەنرێن پاڵنانێكی سەخت، وە وەكو سەرزەنشت كردن پێیان ئەووترێ: