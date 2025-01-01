یَّلْعَبُوْنَ

یَّلْعَبُوْنَ

آیت 12{ الَّذِیْنَ ہُمْ فِیْ خَوْضٍ یَّلْعَبُوْنَ۔ } ”وہ لوگ جو خوش گپیوں میں مصروف کھیل رہے ہیں۔“