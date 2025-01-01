الَّذِیْنَ
هُمْ
فِیْ
خَوْضٍ
یَّلْعَبُوْنَ
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[ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (١٢) ] ئەو كەسانەی كە لە دونیادا ڕۆچوونە لە گاڵتەو یاری و شتە پڕوپووچەكانیاندا وە یادی لێپرسینەوەی خوای گەورەیان نییە .