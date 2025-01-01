الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ خَوْضٍ یَّلْعَبُوْنَ ۟ۘ

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﴿ٱلَّذِینَ هُمۡ فِی خَوۡضࣲ﴾ بَاطِل ﴿یَلۡعَبُونَ ١٢﴾ أَيْ يَتَشَاغَلُونَ بِكُفْرِهِمْ