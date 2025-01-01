الَّذِیْنَ
هُمْ
فِیْ
خَوْضٍ
یَّلْعَبُوْنَ
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3

( الذين هم في خوض يلعبون ) أي : هم في الدنيا يخوضون في الباطل ، ويتخذون دينهم هزوا ولعبا .