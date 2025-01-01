یَّلْعَبُوْنَ

یَّلْعَبُوْنَ

خَوْضٍ

خَوْضٍ

فِیْ

فِیْ

( الذين هم في خوض يلعبون ) يخوضون في الباطل يلعبون غافلين لاهين .