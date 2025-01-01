فَوَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
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3
" ويل " كلمة تقال للهالك , وإنما دخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة .