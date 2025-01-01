وَّتَسِیْرُ الْجِبَالُ سَیْرًا ۟ؕ

3

[ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (١٠) ] وە شاخەكان لە شوێنی خۆیان هەڵئەكەندرێن وەكو هەور، یاخود وەكو تۆزی بڵاو بە ئاسماندا ئەڕۆن.