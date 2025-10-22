ذالك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ٩ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ ٩ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۟

﴿ذَ ٰ⁠لِكَ﴾ التَّعْس وَالْإِضْلَال ﴿بِأَنَّهُمۡ كَرِهُوا۟ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ من القرآن المشتمل على التكاليف ﴿فَأَحۡبَطَ أَعۡمَـٰلَهُمۡ ٩﴾