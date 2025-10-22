والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًۭا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٨ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۟

3

[ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (٨) ] وه‌ ئه‌وانه‌یشی كه‌ كافر بوونه‌ زه‌ره‌رمه‌ندی و تیاچوون و به‌دبه‌ختی بۆ ئه‌وان وه‌ ئه‌گه‌ر كرده‌وه‌ی چاكیشیان هه‌بێ له‌ دونیا خوای گه‌وره‌ به‌تاڵی ئه‌كاته‌وه‌.