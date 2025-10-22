والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًۭا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٨ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۟

﴿وَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟﴾ مِنْ أَهْل مَكَّة مُبْتَدَأ خَبَره تَعِسُوا يَدُلّ عَلَيْهِ ﴿فَتَعۡسࣰا لَّهُمۡ﴾ أَيْ هَلَاكًا وَخَيْبَة مِنْ اللَّه ﴿وَأَضَلَّ أَعۡمَـٰلَهُمۡ ٨﴾ عُطِفَ عَلَى تعسوا