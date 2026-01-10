سيهديهم ويصلح بالهم ٥ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ سَیَهْدِیْهِمْ وَیُصْلِحُ بَالَهُمْ ۟ۚ

﴿سَیَهۡدِیهِمۡ﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة إلَى مَا يَنْفَعهُمْ ﴿وَیُصۡلِحُ بَالَهُمۡ ٥﴾ حَالهمْ فِيهِمَا وَمَا فِي الدُّنْيَا لِمَنْ لَمْ يُقْتَل وَأُدْرِجُوا فِي قُتِلُوا تَغْلِيبًا