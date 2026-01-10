سيهديهم ويصلح بالهم ٥ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ سَیَهْدِیْهِمْ وَیُصْلِحُ بَالَهُمْ ۟ۚ

بل ( سَيَهْدِيهِمْ ) أى : بل سيوصلهم إلى طريق السعادة والفلاح .( وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ) أى : ويصلح أحوالهم وشئونهم وقلوبهم .