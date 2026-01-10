سيهديهم ويصلح بالهم ٥ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ سَیَهْدِیْهِمْ وَیُصْلِحُ بَالَهُمْ ۟ۚ

3

قوله تعالى : سيهديهم ويصلح بالهمقال القشيري : قراءة أبي عمرو قتلوا بعيدة ، لقوله تعالى : سيهديهم ويصلح بالهم والمقتول لا يوصف بهذا . قال غيره : يكون المعنى سيهديهم إلى الجنة ، أو سيهدي من بقي منهم ، أي : يحقق لهم الهداية . وقال ابن زياد : سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر . قال أبو المعالي : وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها ، ومن ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين : فلن يضل أعمالهم . سيهديهم ومنه قوله تعالى : فاهدوهم إلى صراط الجحيم معناه فاسلكوا بهم إليها .