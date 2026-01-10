موجودہ آیت کے لیے Tafsir Fathul Majid دستیاب نہیں ہے۔
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١ والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيياتهم واصلح بالهم ٢ ذالك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذالك يضرب الله للناس امثالهم ٣
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُوا۟ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍۢ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱتَّبَعُوا۟ ٱلْبَـٰطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبَعُوا۟ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَـٰلَهُمْ ٣
اَلَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
وَصَدُّوْا
عَنْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ
اَضَلَّ
اَعْمَالَهُمْ
۟
وَالَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ
وَاٰمَنُوْا
بِمَا
نُزِّلَ
عَلٰی
مُحَمَّدٍ
وَّهُوَ
الْحَقُّ
مِنْ
رَّبِّهِمْ ۙ
كَفَّرَ
عَنْهُمْ
سَیِّاٰتِهِمْ
وَاَصْلَحَ
بَالَهُمْ
۟
ذٰلِكَ
بِاَنَّ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوا
اتَّبَعُوا
الْبَاطِلَ
وَاَنَّ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوا
اتَّبَعُوا
الْحَقَّ
مِنْ
رَّبِّهِمْ ؕ
كَذٰلِكَ
یَضْرِبُ
اللّٰهُ
لِلنَّاسِ
اَمْثَالَهُمْ
۟