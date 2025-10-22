افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ٢٤ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ٢٤ اَفَلَا یَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۟

﴿أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ﴾ فَيَعْرِفُونَ الْحَقّ ﴿أَمۡ﴾ بَلْ ﴿عَلَىٰ قُلُوبٍ﴾ لَهُمْ ﴿أَقۡفَالُهَاۤ ٢٤﴾ فَلَا يَفْهَمُونَهُ