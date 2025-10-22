اولايك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ٢٣ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ ٢٣ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِیْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰۤی اَبْصَارَهُمْ ۟

3

[ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٣) ] ئه‌و سته‌مكارانه‌ خوای گه‌وره‌ نه‌فره‌تی لێ كردوون و له‌ ڕه‌حمه‌تی خۆی دووری خستونه‌ته‌وه‌و كه‌ڕی كردوون له‌ ئاستی بیستنی حه‌ق وه‌ كوێری كردوون له‌ ئاستی بینینی حه‌قدا له‌به‌ر ئه‌وه‌ی شایه‌نی هیدایه‌ت نین.