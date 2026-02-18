سائن ان کریں۔
محمد
2
2:47
والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيياتهم واصلح بالهم ٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُوا۟ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍۢ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢
وَالَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡا
وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ
وَاٰمَنُوۡا
بِمَا
نُزِّلَ
عَلٰى
مُحَمَّدٍ
وَّهُوَ
الۡحَقُّ
مِنۡ
رَّبِّهِمۡۙ
كَفَّرَ
عَنۡهُمۡ
سَيِّاٰتِهِمۡ
وَاَصۡلَحَ
بَالَهُمۡ
٢
اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی محمد ﷺ پر اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے } اللہ نے دور کردیں ان سے ان کی خطائیں اور ان کے حال کو سنوار دیا۔
تفاسیر
تہیں
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟﴾ أَيْ الْأَنْصَار وَغَيْرهمْ ﴿وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُوا۟ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدࣲ﴾ أَيْ الْقُرْآن ﴿وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡ كَفَّرَ عَنۡهُمۡ﴾ غَفَرَ لَهُمْ ﴿سَیِّـَٔاتِهِمۡ وَأَصۡلَحَ بَالَهُمۡ ٢﴾ حَالهمْ فَلَا يَعْصُونَهُ
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
