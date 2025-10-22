والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ١٧ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًۭى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ١٧ وَالَّذِیْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًی وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ۟

[ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) ] وه‌ ئه‌وانه‌یشی كه‌ رێگای هیدایه‌تیان گرتۆته‌به‌رو هاتوونه‌ته‌ سه‌ر ڕێگای ڕاستی خوای گه‌وره‌ ئه‌وا خوای گه‌وره‌ زیاتر هیدایه‌تیان ئه‌دات و دامه‌زراویان ده‌كات له‌سه‌ری و ته‌قوایان پێ ئه‌به‌خشێ.