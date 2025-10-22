افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ١٤ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ١٤ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُیِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ ۟

﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ﴾ حُجَّة وَبُرْهَان ﴿مِّن رَّبِّهِۦ﴾ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿كَمَن زُیِّنَ لَهُۥ سُوۤءُ عَمَلِهِۦ﴾ فَرَآهُ حَسَنًا وَهُمْ كُفَّار مَكَّة ﴿وَٱتَّبَعُوۤا۟ أَهۡوَاۤءَهُم ١٤﴾ فِي عِبَادَة الْأَوْثَان أَيْ لَا مُمَاثَلَة بينهما