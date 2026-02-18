سائن ان کریں۔
محمد
1
1:47
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١
اَلَّذِيۡنَ
كَفَرُوۡا
وَصَدُّوۡا
عَنۡ
سَبِيۡلِ
اللّٰهِ
اَضَلَّ
اَعۡمَالَهُمۡ
١
جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا (اور خود بھی رکے) اللہ نے ان کی ساری جدوجہد کو رائیگاں کردیا۔
اس آیت کے لئے کوئی جائزہ شدہ تدبرات نہیں ہیں۔
