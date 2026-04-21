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الأحقاف
33
46:33
اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ٣٣
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٣٣
اَوَلَمۡ
يَرَوۡا
اَنَّ
اللّٰهَ
اۨلَّذِىۡ
خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالۡاَرۡضَ
وَلَمۡ
يَعۡىَ
بِخَلۡقِهِنَّ
بِقٰدِرٍ
عَلٰۤی
اَنۡ
يُّحۡیِۦَ
الۡمَوۡتٰى ؕ
بَلٰٓى
اِنَّهٗ
عَلٰى
كُلِّ
شَىۡءٍ
قَدِيۡرٌ
٣٣
کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور ان کی تخلیق سے تھکا نہیں وہ اس پر قادر ہے کہ ُ مردوں کو زندہ کر دے کیوں نہیں یقینا وہ ہرچیز پر قادر ہے
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний возвестил о том, что Он без труда сотворил небеса и землю и что воскресить людей после смерти намного легче, чем создать эти огромные и величественные творения. Почему же вы считаете, что Тот, кто властен над всем сущим, не способен воскресить вас, после того как вы умрете?!!
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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