اَلَّذِیْنَ

یَحْمِلُوْنَ

الْعَرْشَ

وَمَنْ

حَوْلَهٗ

یُسَبِّحُوْنَ

بِحَمْدِ

رَبِّهِمْ

وَیُؤْمِنُوْنَ

بِهٖ

وَیَسْتَغْفِرُوْنَ

لِلَّذِیْنَ

اٰمَنُوْا ۚ

رَبَّنَا

وَسِعْتَ

كُلَّ

شَیْءٍ

رَّحْمَةً

وَّعِلْمًا

فَاغْفِرْ

لِلَّذِیْنَ

تَابُوْا

وَاتَّبَعُوْا

سَبِیْلَكَ

وَقِهِمْ

عَذَابَ

الْجَحِیْمِ

۟

رَبَّنَا

وَاَدْخِلْهُمْ

جَنّٰتِ

عَدْنِ

لَّتِیْ

وَعَدْتَّهُمْ

وَمَنْ

صَلَحَ

مِنْ

اٰبَآىِٕهِمْ

وَاَزْوَاجِهِمْ

وَذُرِّیّٰتِهِمْ ؕ

اِنَّكَ

اَنْتَ

الْعَزِیْزُ

الْحَكِیْمُ

۟ۙ

وَقِهِمُ

السَّیِّاٰتِ ؕ

وَمَنْ

تَقِ

السَّیِّاٰتِ

یَوْمَىِٕذٍ

فَقَدْ

رَحِمْتَهٗ ؕ

وَذٰلِكَ

هُوَ

الْفَوْزُ

الْعَظِیْمُ