كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۪ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِیَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَیْفَ كَانَ عِقَابِ ۟

3

Аллах пригрозил неверующим, которые оспаривают знамения своего Господа, и напомнил им о горькой участи, которая постигла предыдущие народы. Народ пророка Нуха и многие другие народы объединялись для того, чтобы опровергнуть истину и провозгласить на земле ложь. Всякий раз всеобщие усилия неверующих заканчивались тем, что нечестивцы вознамеривались убить Божьего посланника. А что может быть еще большей несправедливостью по отношению к этим благородным людям, которые были предводителями правоверных и проповедниками истины, в которой невозможно усомниться? Воистину, подобное беззаконие, заблуждение и несчастье может закончиться только мучительным наказанием, от которого грешникам никогда не удастся избавиться. Они отвергли истину и даже ополчились против нее, и поэтому Всевышний Аллах покарал их, и как же сурово было наказание Господа! Одних Аллах поразил душераздирающим воплем, других - градом камней с небес, третьих - землетрясением, четвертых - наводнением. Воистину, это было ужасное, чудовищное наказание.