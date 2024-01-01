40:30 40:29 ایک تفسیر پڑھ رہے ہیں
یٰقَوْمِ
لَكُمُ
الْمُلْكُ
الْیَوْمَ
ظٰهِرِیْنَ
فِی
الْاَرْضِ ؗ
فَمَنْ
یَّنْصُرُنَا
مِنْ
بَاْسِ
اللّٰهِ
اِنْ
جَآءَنَا ؕ
قَالَ
فِرْعَوْنُ
مَاۤ
اُرِیْكُمْ
اِلَّا
مَاۤ
اَرٰی
وَمَاۤ
اَهْدِیْكُمْ
اِلَّا
سَبِیْلَ
الرَّشَادِ
۟
وَقَالَ
الَّذِیْۤ
اٰمَنَ
یٰقَوْمِ
اِنِّیْۤ
اَخَافُ
عَلَیْكُمْ
مِّثْلَ
یَوْمِ
الْاَحْزَابِ
۟ۙ
Вы правите народами и делаете все, что вам угодно. Но не обольщайтесь этой властью, потому что она не будет принадлежать вам вечно. Кто придет к нам на помощь, если нас поразит Божья кара? Как прекрасна эта проповедь, и как удачно этот верующий подчеркнул свою близость к знатным вельможам! Он не сказал: «Кто придет к вам на помощь, если вас поразит Божья кара?» Тем самым он дал понять окружающим, что искренне желает для них того же, чего желает для самого себя. Фараон не согласился с его словами и решил убедить свой народ в том, что они не должны повиноваться Мусе. Он также сказал, что предлагал своему народу только то, что сам считал нужным. Но что именно он считал нужным? Он пренебрегал своим народом и считал, что все они обязаны безоговорочно исполнять его повеления и поддерживать его власть. При этом он не считал себя правым, а знал, что правда - на стороне Мусы. Более того, он был убежден в его правоте, но, несмотря на это, продолжал отвергать его. Поэтому он сознательно солгал, когда заявил о том, что ведет свой народ правым путем. Если бы он принудил свой народ повиноваться ему, признавая его неверие и заблуждение, то это было бы меньшей несправедливостью. Однако он предложил людям последовать прямым путем и представил им заблуждение истиной.