فَادْعُوا
اللّٰهَ
مُخْلِصِیْنَ
لَهُ
الدِّیْنَ
وَلَوْ
كَرِهَ
الْكٰفِرُوْنَ
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( فادعوا الله مخلصين له الدين ) الطاعة والعبادة . ( ولو كره الكافرون ) .