وَسِیْقَ

الَّذِیْنَ

كَفَرُوْۤا

اِلٰی

جَهَنَّمَ

زُمَرًا ؕ

حَتّٰۤی

اِذَا

جَآءُوْهَا

فُتِحَتْ

اَبْوَابُهَا

وَقَالَ

لَهُمْ

خَزَنَتُهَاۤ

اَلَمْ

یَاْتِكُمْ

رُسُلٌ

مِّنْكُمْ

یَتْلُوْنَ

عَلَیْكُمْ

اٰیٰتِ

رَبِّكُمْ

وَیُنْذِرُوْنَكُمْ

لِقَآءَ

یَوْمِكُمْ

هٰذَا ؕ

قَالُوْا

بَلٰی

وَلٰكِنْ

حَقَّتْ

كَلِمَةُ

الْعَذَابِ

عَلَی

الْكٰفِرِیْنَ

۟

قِیْلَ

ادْخُلُوْۤا

اَبْوَابَ

جَهَنَّمَ

خٰلِدِیْنَ

فِیْهَا ۚ

فَبِئْسَ

مَثْوَی

الْمُتَكَبِّرِیْنَ

۟

وَسِیْقَ

الَّذِیْنَ

اتَّقَوْا

رَبَّهُمْ

اِلَی

الْجَنَّةِ

زُمَرًا ؕ

حَتّٰۤی

اِذَا

جَآءُوْهَا

وَفُتِحَتْ

اَبْوَابُهَا

وَقَالَ

لَهُمْ

خَزَنَتُهَا

سَلٰمٌ

عَلَیْكُمْ

طِبْتُمْ

فَادْخُلُوْهَا

خٰلِدِیْنَ

۟

وَقَالُوا

الْحَمْدُ

لِلّٰهِ

الَّذِیْ

صَدَقَنَا

وَعْدَهٗ

وَاَوْرَثَنَا

الْاَرْضَ

نَتَبَوَّاُ

مِنَ

الْجَنَّةِ

حَیْثُ

نَشَآءُ ۚ

فَنِعْمَ

اَجْرُ

الْعٰمِلِیْنَ

۟

وَتَرَی

الْمَلٰٓىِٕكَةَ

حَآفِّیْنَ

مِنْ

حَوْلِ

الْعَرْشِ

یُسَبِّحُوْنَ

بِحَمْدِ

رَبِّهِمْ ۚ

وَقُضِیَ

بَیْنَهُمْ

بِالْحَقِّ

وَقِیْلَ

الْحَمْدُ

لِلّٰهِ

رَبِّ

الْعٰلَمِیْنَ