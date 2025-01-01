قِیْلَ ادْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَكَبِّرِیْنَ ۟

3

Каждая толпа грешников войдет в Геенну через врата, которые соответствуют тяжести содеянных ими прегрешений. Адские мученики никогда не покинут огненное пристанище, и их страдания не будут облегчены даже на короткий срок. Как отвратительно местопребывание кичливых гордецов! Этим местопребыванием является Ад, в котором будут собраны гордецы, которые надменно отвергали истину и в воздаяние за это получили унижение, презрение и позор. Затем Всевышний Аллах поведал об обитателях Ада и сказал: