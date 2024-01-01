وَسِیْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰی جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ یَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ یَتْلُوْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِ رَبِّكُمْ وَیُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ یَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰی وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَی الْكٰفِرِیْنَ ۟

3

Он создал творения, заботится о них и управляет ими. Ему не составило труда собрать Своих рабов на земле и не составит труда собрать их снова на ристалище Судного дня. Однако на земле люди были разрозненны и делились на верующих и неверующих, а также на богобоязненных и грешников. Поэтому в День воскресения Аллах также разделит людей на группы. Неверующих и многобожников будут гнать в Преисподнюю грубые и суровые стражи. Они будут хлыстать грешников ужасными плетьми и подталкивать их в самое зловещее и самое отвратительное пристанище. А в Аду их ожидает мучительное наказание и великое несчастье. Никогда больше эти грешники не познают радости и облегчения. Они будут сопротивляться, пытаясь избежать наказания, но ангелы будут толкать их, и поэтому Всевышний Аллах сказал: «В тот день они будут нещадно ввергнуты в огонь Геенны» (52:13). Каждый из них попадет в Геенну в окружении нечестивцев, которые совершали похожие грехи. Они будут проклинать друг друга и отрекаться друг от друга, пока, наконец, не окажутся перед адскими вратами. Как только они достигнут Геенны, ее врата распахнутся перед ними, и тогда суровые стражи спросят мучеников: «Мы приготовили для вас мучительное наказание, из которого вам не выбраться во веки веков. Но не мы обрекли вас на эти страдания, ибо вы заслужили их своими скверными деяниями. Разве к вам не приходили посланники, которые были выходцами из вашей среды? Разве вы не знали об их славном происхождении и правдивости? Разве вы были лишены возможности встретиться с ними? Они приходили к вам и показывали вам многочисленные знамения Аллаха, каждое из которых свидетельствовало о неизбежности дня расплаты. Вы должны были последовать за ними и готовиться к этому дню, и если бы вы отдали предпочтение благочестию и богобоязненности, то не оказались бы в таком ужасном положении». Грешники сознаются в своих грехах и в том, что они совершали их сознательно. Они скажут: «К нам приходили посланники нашего Господа, которые явили нам ясные знамения и неопровержимые доказательства, самым совершенным образом разъяснили нам истину и предостерегли нас от ужасов этого дня. Но неверие и безбожие обрекли нас на мучительное наказание, которое изначально было уготовано для каждого, кто отвергает знамения Аллаха, отрицает учения посланников и, самое главное, делает это сознательно».