وَعَجِبُوْۤا

اَنْ

جَآءَهُمْ

مُّنْذِرٌ

مِّنْهُمْ ؗ

وَقَالَ

الْكٰفِرُوْنَ

هٰذَا

سٰحِرٌ

كَذَّابٌ

۟ۖۚ

اَجَعَلَ

الْاٰلِهَةَ

اِلٰهًا

وَّاحِدًا ۖۚ

اِنَّ

هٰذَا

لَشَیْءٌ

عُجَابٌ

۟

وَانْطَلَقَ

الْمَلَاُ

مِنْهُمْ

اَنِ

امْشُوْا

وَاصْبِرُوْا

عَلٰۤی

اٰلِهَتِكُمْ ۖۚ

اِنَّ

هٰذَا

لَشَیْءٌ

یُّرَادُ

۟ۖۚ

مَا

سَمِعْنَا

بِهٰذَا

فِی

الْمِلَّةِ

الْاٰخِرَةِ ۖۚ

اِنْ

هٰذَاۤ

اِلَّا

اخْتِلَاقٌ

۟ۖۚ

ءَاُنْزِلَ

عَلَیْهِ

الذِّكْرُ

مِنْ

بَیْنِنَا ؕ

بَلْ

هُمْ

فِیْ

شَكٍّ

مِّنْ

ذِكْرِیْ ۚ

بَلْ

لَّمَّا

یَذُوْقُوْا

عَذَابِ

۟ؕ

اَمْ

عِنْدَهُمْ

خَزَآىِٕنُ

رَحْمَةِ

رَبِّكَ

الْعَزِیْزِ

الْوَهَّابِ

۟ۚ

اَمْ

لَهُمْ

مُّلْكُ

السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ

وَمَا

بَیْنَهُمَا ۫

فَلْیَرْتَقُوْا

فِی

الْاَسْبَابِ

۟

جُنْدٌ

مَّا

هُنَالِكَ

مَهْزُوْمٌ

مِّنَ

الْاَحْزَابِ